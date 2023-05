.DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet niet blijven aanmodderen met het landbouwakkoord, maar zelf keuzes maken, vinden GroenLinks en PvdA. Het akkoord had er al lang moeten liggen, maar is nu weer een paar weken vooruitgeschoven. Stop met polderen, zeggen de twee oppositiepartijen. De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft een hard hoofd in een goede afloop.