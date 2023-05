Zelensky: deel Arabische leiders negeert verschrikkingen invasie

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwijt sommige Arabische leiders dat zij „de verschrikkingen van de Russische invasie” van Oekraïne negeren. Zelensky sprak in Saudi-Arabië op een topconferentie van de Arabische Liga. Het is zijn eerste bezoek aan het Midden-Oosten sinds de Russische invasie van zijn land in februari 2022. Zelensky woont de top niet bij op uitnodiging van het Arabische genootschap, maar van Saudi-Arabië.