De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil een bemiddelaar aanstellen om te kijken of het vertrouwen tussen de bond en het personeel kan worden hersteld. Ook moet er een onderzoek komen naar de sociale veiligheid binnen de organisatie, laat een woordvoerder van de AOb weten in een reactie op het bericht dat personeel van de bond het vertrouwen heeft opgezegd in directeur Christa Compas.