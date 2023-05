25 opvarenden gered van lekke driemaster bij Vlieland

De brandweer en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) hebben donderdagavond 25 opvarenden gered van een zeilschip dat dreigde te zinken voor de kust van Vlieland. De brandweer heeft geholpen de boot varende te houden. Inmiddels is een lek gedicht en het schip stabiel, laat een woordvoerster van de brandweer rond 00.30 uur in de nacht van donderdag op vrijdag weten. De brandweer is vertrokken en de tweekoppige bemanning voert nog werkzaamheden uit