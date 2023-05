Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) is niet verrast dat er nog geen landbouwakkoord is. „Landbouwminister Piet Adema moet niet zo dromen en met veel meer de boeren tegemoet komen”, zegt FDF-voorman Mark van den Oever in een reactie. „Boeren hebben geen interesse in extra leningen bij de bank voor de plannen in Den Haag”, vervolgt hij.