Op Hemelvaartsdag is er flink wat zon, maar ook wolken en wordt het tussen de 13 en 17 graden, iets kouder dan normaal. Vanaf vrijdag wordt het warmer en zondag of maandag loopt het kwik voor het eerst dit jaar op tot 25 graden of hoger, aldus WEER.nl. De verwachte zomerse temperaturen zullen volgende week ook leiden tot een piek van graspollen, waarschuwt het Leiden University Medical Center (LUMC).