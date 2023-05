Doorbraak in landbouwoverleg lijkt nog steeds ver weg

De drie landbouwpartijen, onder wie de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), minister van Landbouw Piet Adema en premier Mark Rutte zijn in de nacht van woensdag op donderdag nog altijd in gesprek bij het landbouwoverleg. Alle overige partijen zijn inmiddels vertrokken, laat een woordvoerder van het overleg rond 03.30 uur weten. Voordat er een conceptakkoord is, moeten die eerst weer om de tafel. Een conceptakkoord vóór Hemelvaart, zoals Adema wilde, lijkt daarmee zo goed als onmogelijk.