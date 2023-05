Illegale fokker in Eersel voor achtste keer dwangsom opgelegd

De gemeente heeft een illegale fokker in Eersel (Brabant) opnieuw een dwangsom van 2500 euro opgelegd, voor de achtste keer op rij inmiddels. Na een uitspraak van de Raad van State mag de fokker het bedrijf in Eersel niet meer uitoefenen, omdat het in strijd is met het bestemmingsplan. Maar de fokker weigert vooralsnog hardnekkig te verkassen. Tijdens een controle woensdag vonden medewerkers van de gemeente er 173 honden, waaronder twee pups.