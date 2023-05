Natuurbeheerders zeer bezorgd over opmars waterteunisbloem

Water- en terreinbeheerders in Nederland maken zich grote zorgen over de snelle opmars van de waterteunisbloem. Deze exotische soort, die niet in Nederland thuishoort, vormt dichte matten op het water die een hele watergang kunnen laten dichtgroeien. Daardoor neemt de kans op wateroverlast en overstromingen toe, terwijl de plantenmassa’s ook de werking van sluizen, pompen en stuwen kunnen stilleggen. Bovendien verstikken de planten inheemse planten- en dierensoorten, waarschuwt de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).