Kamer wil niet dat akkoord jeugdzorg papieren tijger wordt

De Tweede Kamer is tevreden dat er eindelijk een inhoudelijk akkoord is over de verbetering van de jeugdzorg, zo blijkt uit de eerste reacties. De Hervormingsagenda Jeugd, waarin de afspraken zijn vastgelegd, moet echter geen papieren tijger worden, waarschuwen Kamerleden tegelijkertijd. „De Kamer is nu aan zet want papier is geduldig, maar de praktijk moet veranderen en daar moeten we snel mee aan de slag”, zegt PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis. Mede op zijn initiatief gaat de Kamer medio juni een hoorzitting houden met onder meer jongeren, professionals en zorgaanbieders. Ook komt er voor de zomer een plenair Kamerdebat.