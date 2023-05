Energieminister Rob Jetten kan niet vaststellen of zijn beleid om huishoudens en bedrijven energie te laten besparen, ook echt wat oplevert. Hij beschikt daarvoor volgens de Algemene Rekenkamer over onvoldoende informatie. Daardoor weet hij ook niet of bijsturing nodig is om de doelen te halen die met andere Europese landen zijn afgesproken.