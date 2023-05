Guy Weski, zoon van de aangehouden advocaat Inez Weski, verwacht niet dat de rechtbank zoals gepland in oktober uitspraak zal doen in het liquidatieproces Marengo nu hoofdverdachte Ridouan Taghi op zoek is naar een nieuwe advocaat. „20 oktober is wat mij betreft op voorhand al een illusie”, zei Weski woensdag bij de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Op vragen over zijn moeder wilde Guy Weski verder niet ingaan.