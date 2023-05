EIS-Kenniscentrum Insecten heeft twee zeer zeldzame bijensoorten ontdekt in Arnhem. Het gaat om de slanksprietmaskerbij en de braamtronkenbij, aldus de gemeente. Bijenkenners dachten dat de slanksprietmaskerbij uit Nederland verdwenen was, omdat het diertje al lang niet meer was gezien. De braamtronkenbij is nooit eerder in Nederland aangetroffen.