Nikkei terug boven 30.000 punten na sterke Japanse groei

De aandelenbeurs in Tokio zette woensdag de opmars voort. Beleggers trokken zich op aan een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie in het eerste kwartaal. De andere Aziatische markten lieten een gemengd beeld zien na de koersverliezen op Wall Street. De moeizame onderhandelingen over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid en tegenvallende winkelverkopen in de VS zorgden daarbij voor terughoudendheid.