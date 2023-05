De Rekenkamer brengt op Verantwoordingsdag woensdag een voor politiek Den Haag belangrijke reeks rapporten uit. Daaruit moet blijken of het kabinet de boekhouding na twee jaar onvoldoendes eindelijk op orde heeft. Maar de Algemene Rekenkamer kijkt ook naar wat er is gekomen van de plannen van het kabinet voor 2022 en of de miljarden aan belastinggeld juist zijn besteed.