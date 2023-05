De rechtbank in het omvangrijke liquidatieproces Marengo zal woensdag, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, nader ingaan op situatie die is ontstaan nadat Ridouan Taghi vrijdag bekendmaakte vooralsnog zijn eigen verdediging te voeren. Taghi, tegen wie een levenslange celstraf is geëist, zit zonder advocaat nadat Inez Weski vorige maand is gearresteerd en daarna de verdediging heeft neergelegd.