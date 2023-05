Meer dan 4,5 miljoen mensen zijn omgekomen door oorlogen waarbij de Verenigde Staten betrokken waren sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 (9/11). Dat is de conclusie van een studie van het Cost of War-project van Brown University in Providence, in de staat Rhode Island. Brown is een van de acht Amerikaanse topuniversiteiten die tezamen bekendstaan als de Ivy League.