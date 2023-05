De Amerikaanse president Joe Biden is optimistisch dat de Verenigde Staten een potentieel catastrofale schuldaflossing kunnen voorkomen, ook al zijn de besprekingen met Republikeinen over het schuldenplafond eerder dinsdag zonder doorbraak geëindigd. Wel zei de Democratische president zijn aanstaande reis door Azië in te korten nu duidelijk is dat meer besprekingen met de oppositie nodig zijn.