Winkelketens als Walmart en Target daalden dinsdag op de Amerikaanse aandelenbeurzen. Beleggers waren minder optimistisch over die bedrijven na tegenvallende resultaten van doe-het-zelfketen Home Depot. Ook de Amerikaanse winkelverkopen, die in april toenamen, vielen de handelaren toch wat tegen. Walmart leverde 1,4 procent in, Target verloor 2,3 procent.