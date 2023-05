OpenAI-topman noemt regulering van AI door overheden noodzakelijk

De topman van OpenAI vindt het essentieel dat overheden regels stellen voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). „Het is noodzakelijk dat de krachtigste AI ontwikkeld wordt met democratische waarden”, zei Sam Altman. Daarom is „Amerikaans leiderschap” volgens hem broodnodig. OpenAI is het bedrijf achter ChatGPT, de software die op basis van taalmodellen zelf teksten kan schrijven over allerlei onderwerpen.