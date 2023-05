Kaag wil dat eventuele digitale euro op contant geld lijkt

Als de digitale euro er komt, hoopt minister van Financiën Sigrid Kaag dat het vooral om „een digitale vorm van contant geld” gaat. Dat schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Op discussies over de digitale euro komen vaak felle reacties, vooral van mensen die vrezen dat de EU of de staat hiermee meer controle krijgt over het leven van mensen, omdat digitale transacties over het algemeen beter te volgen en te sturen zouden zijn dan contante betalingen. Maar Kaag hoopt juist op „een grotere mate van anonimiteit ten opzichte van bestaande digitale betalingen”.