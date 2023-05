De onderhandelingen voor het landbouwakkoord slepen al te lang voort, vinden linkse partijen. Daarom stellen ze een deadline: als het kabinet voor volgende week dinsdag 17.00 uur geen overeenstemming heeft bereikt, moet het de onderhandelingen stopzetten. Alles wat de regering had willen afspreken in een akkoord, moet het dan maar vastleggen in wetten en regels, vinden GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren.