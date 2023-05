Oekraïense troepen hebben de voorbije dagen zo’n 20 vierkante kilometer heroverd rond Bachmoet. Dat stelt de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar op Telegram. Er is al dagen grote onduidelijkheid over de militaire situatie rond de stad in het oosten van het land. Russische en Oekraïense verklaringen spraken elkaar vaak tegen.