RAI Amsterdam dit keer geen stemlocatie Turkse verkiezingen

Turkse Nederlanders kunnen niet opnieuw in de RAI Amsterdam voor de Turkse presidentsverkiezingen stemmen. In plaats daarvan kan van 20 tot en met 24 mei gestemd worden in het Rhone Events & Congrescenter, vlak bij station Amsterdam Sloterdijk. Het congrescentrum zet extra beveiligers in om eventuele onrust te voorkomen, laat eigenaar Umut Kaplan dinsdag weten. In Den Haag, Deventer en Eindhoven kan wel op dezelfde locaties gestemd worden.