De eerste internationale aanbesteding voor de gezamenlijke aankoop van gas voor Europese landen is volgens de Europese Commissie een succes geworden. Er hebben zich „25 betrouwbare leveranciers” gemeld voor in totaal ruim 13,4 miljard kubieke meter gas (bcm), meer dan het gevraagde volume van 11,6 miljard bcm, heeft Eurocommissaris Maroš Šefčovič in Brussel bekendgemaakt.