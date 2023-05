ANWB bezorgd over te weinig ruimte voor recreatie

De ruimte voor recreatie in Nederland staat onder druk, vindt de ANWB. Uit een onderzoek dat de dienst heeft laten doen blijkt dat de groene ruimte per inwoner drastisch is afgenomen. In veel recreatie- en natuurgebieden is volgens de ANWB nu al te weinig ruimte. Dat leidt tot spanningen tussen de verschillende groepen recreanten en tot verstoring van de natuur. Nederland zou er tot 2050 in totaal 62.800 hectare aan groene ruimte bij moeten krijgen.