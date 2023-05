Caribische landen krijgen 200 miljoen euro uit investeringsfonds

Curaçao, Aruba en Sint-Maarten krijgen maximaal 200 miljoen euro toegeschoven uit Den Haag om te investeren in de economie. Het gaat om geld uit het Nationaal Groeifonds (NGF) waar de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk nu ook aanspraak op kunnen maken, twee jaar nadat de geldpot is geopend. Dat schrijven minister Micky Adriaansens (Economische Zaken), Rob Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer.