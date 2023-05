Philips koploper in AEX na update slaapapneu-apparaten

Philips was dinsdag de grootste stijger in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Het zorgtechnologieconcern liet op basis van eigen onderzoek weten dat het merendeel van zijn slaapapneu-apparaten wel degelijk veilig was. De defecte slaapapneu-apparaten, waarin het isolatieschuim kon verbrokkelen, houden Philips al jaren in de greep en het bedrijf zette al honderden miljoenen euro’s apart voor de vervanging van de apparaten. Het aandeel werd ruim 4 procent hoger gezet.