Prominente journalisten, uitgevers en anderen uit de media roepen op tot de vrijlating van uitgever Jimmy Lai. Hij een van de prominentste voorvechters van democratie in Hongkong. Zij schrijven in een open brief via journalistenorganisatie Reporters sans frontières (RSF) Lai en diens strijd voor mediapluriformiteit en persvrijheid in Hongkong te steunen.