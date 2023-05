Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Philips. Het zorgtechnologieconcern liet weten dat het merendeel van zijn slaapapneu-apparaten wel degelijk veilig was. De defecte slaapapneu-apparaten, waar het isolatieschuim kon verbrokkelen, houden Philips al jaren in de greep en het bedrijf zette al honderden miljoenen euro’s apart voor de vervanging van de apparaten.