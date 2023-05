Medewerkers van de lak- en verffabriek van PPG in Uithoorn leggen vanaf dinsdag twee dagen het werk neer. Zij sluiten zich aan bij hun collega’s in Tiel, die maandag al begonnen aan een driedaagse staking. De werknemers van PPG, een wereldwijd actieve verffabrikant met merken als Histor en Sigma, zijn volgens vakbond FNV ontevreden over het loonbod van hun werkgever.