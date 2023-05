Brand in Amsterdamse flat, vier bewoners gered van balkon

In een appartementencomplex van tien verdiepingen aan de Dr. H. Colijnstraat in Amsterdam (Geuzenveld-Slotermeer) heeft in de nacht van maandag op dinsdag kort een grote brand gewoed. Het vuur ontstond in een woning op de bovenste twee verdiepingen van het complex. Er raakte niemand gewond, maar vier van de vijf mensen die in de woning aanwezig waren, moesten door de brandweer met een ladder van het balkon worden gered. Onder hen waren twee kinderen, zegt een woordvoerster van de brandweer.