Nigeria heeft 12 miljard dollar (ruim 11 miljard euro) nodig om de gedurende decennia opgehoopte olievervuiling in de zuidelijke staat Bayelsa op te ruimen over een periode van twaalf jaar, stelt een nieuw rapport van de Bayelsa State Oil and Environmental Commission. Volgens het rapport zijn Shell en het Italiaanse Eni verantwoordelijk voor het grootste deel van de vervuiling.