In een woning aan de 1e Schansstraat in de Rotterdamse wijk Delfshaven heeft in de nacht van maandag op dinsdag een explosie plaatsgevonden. Hoewel er op het moment van de ontploffing mensen thuis waren, is er volgens de politie niemand gewond geraakt. Wel is de woning beschadigd door de explosie, die rond 03.30 uur plaatsvond. Zo is de deur eruit geblazen en is er schade aan het raam.