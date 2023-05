Is de Nederlandse economie gegroeid in de eerste drie maanden van dit jaar en zo ja hoe hard? Op die vragen geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend antwoord. Dan komt het statistiekbureau met een eerste schatting voor de economische groei in het eerste kwartaal. Ook zijn er dan cijfers over de consumptie door huishoudens en de internationale handel in die periode.