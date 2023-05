Luchtafweersystemen hebben Russische luchtaanvallen op Kyiv en andere plaatsen in Oekraïne afgeslagen, melden Oekraïense functionarissen op Telegram. „Explosies in Kyiv. Enkele in de wijk Solomyansky”, schrijft bijvoorbeeld burgemeester Vitali Klitsjko van Kyiv, die ook meldt dat er puin is gevallen op de dierentuin en dat auto’s vlam hebben gevat.