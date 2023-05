Raad van State: verruiming inlichtingenwet moet beter

Inlichtingendiensten MIVD en AIVD mogen onder een tijdelijke wet die in de maak is te lang gegevens van onschuldige burgers bewaren, vindt de Raad van State. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat het wetsvoorstel daarom moet worden aangepast voordat het wordt behandeld in de Tweede Kamer. Hierin moeten strengere eisen worden gesteld als de diensten gegevens langer willen vasthouden en dient tevens te worden opgeschreven hoe lang gegevens maximaal mogen worden bewaard.