In de Oost-Oekraïense stad Loehansk is een bom ontploft in een kapsalon en volgens Russische media is Igor Kornet daarbij zwaargewond geraakt. De 50-jarige Kornet treedt al sinds 2014 op als minister namens de separatisten in de regio Loehansk, die in september illegaal werd geannexeerd door Rusland.