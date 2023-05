Xbox-maker Microsoft mag van de Europese Commissie gamesbedrijf Activision Blizzard overnemen. Dat is een eerste positieve stap voor de twee partijen in het overnameproces ter waarde van 69 miljard dollar, nadat de Britse mededingingswaakhond de overname eerder had geblokkeerd. Ook in de Verenigde Staten lopen de bedrijven tegen problemen aan, waardoor de overname ondanks de Europese goedkeuring nog lang niet zeker is.