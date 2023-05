Een 19-jarige Rotterdammer die zondagavond gewond raakte bij een schietincident in de Jonker Fransstraat in Rotterdam meldde zichzelf kort erna bij een ziekenhuis voor behandeling. Getuigen zeiden tegen de politie dat de man zichzelf had verwond. De politie heeft hem in het ziekenhuis aangehouden en onderzoekt wat zijn rol in het schietincident is geweest.