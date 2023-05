Na zijn bezoeken aan Italië, Duitsland en Frankrijk de voorbije dagen, is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky maandagochtend aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Hij zal de Britse premier Rishi Sunak ontmoeten in Chequers, het officiële buitenverblijf van de Britse eerste minister. Op Twitter spreekt Zelensky van „zijn vriend Rishi”.