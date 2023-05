Het Duitse winkelconcern Ceconomy, eigenaar van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar de verkopen verhoogd, ondanks de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnt. Volgens Ceconomy namen de verkopen in fysieke winkels toe en werden goede zaken gedaan op de Duitse thuismarkt en in Turkije.