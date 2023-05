Aziatische beurzen gemengd in afwachting van Chinese cijfers

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten de overwegend lagere slotstanden op Wall Street van vrijdag, waar de stemming werd gedrukt door een tegenvallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Ook de zorgen over de impasse rond de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond hielden de markten in de greep. Daarnaast werd uitgekeken naar cijfers over de Chinese industriële productie en de winkelverkopen, die dinsdag naar buiten worden gebracht. Die geven mogelijk meer inzicht in het herstel van de op een na grootste economie ter wereld.