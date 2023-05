Het hoofd van het Russische huurlingenleger Wagner heeft in januari de Oekraïense regering aangeboden de locaties van Russische troepen te delen. In ruil daarvoor wilde Jevgeni Prigozjin dat Kyiv zijn militairen terugtrok uit Bachmoet. Dat meldt The Washington Post op basis van documenten uit het eerder dit jaar aan het licht gekomen lek van vertrouwelijke Amerikaanse overheidsdocumenten.