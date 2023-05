Eerste zittingsdag Marengo na arrestatie Weski

Het omvangrijke liquidatieproces Marengo gaat maandag in sterk gemankeerde vorm verder. Officieel staan de dupliek (reactie van de verdediging op het Openbaar Ministerie) en het laatste woord in de zaak van verdachte Mohamed R. op het programma. Maar het kan niet anders dan dat er wordt stilgestaan bij de arrestatie op 21 april van Inez Weski, inmiddels voormalig advocaat van hoofdverdachte Ridouan Taghi. Het is de eerste zitting in de strafzaak sinds die opzienbarende arrestatie.