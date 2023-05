De politie heeft twee mannen opgepakt in Veenendaal omdat ze worden verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van een 10-jarig meisje in de buurt van een zwembad in die plaats. Het meisje moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Waarom ze is mishandeld is niet duidelijk. De twee verdachten zijn ingesloten voor verhoor, stelt de politie zondagavond.