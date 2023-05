De uitslag van de presidentsverkiezingen in Turkije laat een dag later nog op zich wachten. De zittende president Recep Tayyip Erdogan heeft volgens de laatste tussenstand 49,4 procent van de stemmen gekregen en loopt daarmee nog steeds voor op zijn concurrent Kemal Kilicdaroglu, maar zijn voorsprong is niet groot genoeg om de verkiezingen in één ronde te winnen.