Beleggers krijgen aankomende beursweek opnieuw kwartaalresultaten van enkele grote bedrijven te verwerken. In Nederland is het de beurt aan verzekeraar Aegon terwijl in de Verenigde Staten supermarktconcern Walmart de boeken opent. Daarnaast zal er veel aandacht uitgaan naar signalen dat de Amerikaanse economie wel of niet in een recessie belandt. Ook de verkiezingen in Turkije kunnen financiële markten in beweging zetten.