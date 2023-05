Ridouan Taghi ontkent dat hij heeft gesproken met zijn neef, die in de gevangenis zit in Marokko. De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) stelde in een uitspraak van deze maand dat er vorig jaar ongeoorloofd contact is geweest. Met een zondag door zijn advocaat met het ANP gedeeld gespreksverslag, wil Taghi duidelijk maken dat hier geen sprake van is.