De kans op bosbranden in de Canadese provincie Alberta neemt naar verwachting in het weekeinde en de volgende week toe door het hete en droge weer. Dat zei vrijdag een woordvoerster van Alberta Wildfire, de organisatie die belast is met het beheersen van natuurbranden in de beschermde bosgebieden van Alberta. Alberta is de belangrijkste olieproducerende provincie van Canada.